التربية تصدر بياناً جديداً يتعلق بموعد انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، تأجيل موعد انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين داخل العراق وامتحانات الدور الأول للطلبة النظاميين خارج العراق ليوم واحد بسبب عطلة عيد الأضحى، حيث ستبدأ الامتحانات في التاسع من الشهر المقبل بعدما كان من المقرر انطلاقها في الثامن من الشهر ذاته.



وشددت الوزارة على "ضرورة التزام إدارة ومراقبي المراكز الامتحانية والطلبة المشاركين في الامتحانات التمهيدية بمتطلبات السلامة العامة ومراعاة الشروط الصحية ولبس الكمامات الطبية حفاظاً على سلامتهم من وباء وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين (داخل العراق) وامتحانات الدور الأول للطلبة النظاميين (خارج العراق) سيكون في تمام الساعة السابعة من يوم الأحد الموافق 9/8/2020 بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، ووفق الملاحظة المثبتة أسفل جدول الامتحانات، والتي تشير إلى أنه إذا صادف عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينتقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المنشور (أدناه)، لذا اقتضى التنويه".وشددت الوزارة على "ضرورة التزام إدارة ومراقبي المراكز الامتحانية والطلبة المشاركين في الامتحانات التمهيدية بمتطلبات السلامة العامة ومراعاة الشروط الصحية ولبس الكمامات الطبية حفاظاً على سلامتهم من وباء كورونا ".

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