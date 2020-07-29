مصرف الرشيد: المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين

أعلن مصرف الرشيد، الأربعاء، المباشرة برفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تمت المباشرة برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آب". وأضاف البيان، أنه "بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من منافذ الدفع الالكتروني وفروع المصرف".



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