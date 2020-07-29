الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر آب

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".

وأضاف البيان، أنه "بإمكان المتقاعدين تسلم رواتبهم الشهرية من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من منافذ الصرف وفي أي مكان يتواجدون فيه".

