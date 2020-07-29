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الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر آب

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أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".

وأضاف البيان، أنه "بإمكان المتقاعدين تسلم رواتبهم الشهرية من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من منافذ الصرف وفي أي مكان يتواجدون فيه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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