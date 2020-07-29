انطلاق مناسك الحج وسط ظروف استثنائية وإجراءات وقائية

يبدأ الحجّاج المسلمون في مكة المكرّمة، الأربعاء، مناسك حج في ظروف استثنائية وفي ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة بسبب فايروس كورونا ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) صوراً تظهر "مغادرة حجاج بيت الله الحرام العزل الصحي المؤسسي، والتوجه إلى ميقات (السيل) لبدء مناسك الحج". ويشارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك التي تتواصل على مدى خمسة أيام مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار قامت بها السلطات اعتبرها البعض مبهمة، إذ شهدت قبول طلبات ورفض أعداد كبيرة أخرى، بحسب "ا ف ب".





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