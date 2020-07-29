'مودرنا' تعلن أخباراً إيجابية بشأن لقاح كورونا.. والكشف عن السعر المقترح

أعلنت شركة "مودرنا"، أن التجارب التي أجرتها على لقاح لمرض كوفيد-19 أدت إلى استجابة مناعية قوية ووفرت حماية من الإصابة بفايروس كورونا المستجد في دراسات أجريت على القردة.
ونشرت نتائج الدراسة التي أجريت على القردة في دورية نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين الطبية.
وتظهر هذه النتائج تحسنا فيما يبدو على النتائج التي حققها لقاح أسترازينيكا في دراسة مماثلة.
وبينما تزيد الدراسة على حيوانات الثقة في اللقاح، قالت شركة مودرنا إنها بدأت بالفعل الاختبارات على البشر.
وفي السياق، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن شركة "مودرنا" تخطط لبيع لقاحها ضد فايروس كورونا بما بين 50 و60 دولارا مقابل دورة العلاج.
وتشير الصحيفة إلى أن هذا السعر سيكون أعلى مما حددته شركة Pfizer وشريكها الألماني BioNTech مقابل لقاحهما ضمن الصفقة مع الحكومة الأمريكية، والذي بلغ 39 دولارا مقابل كل دورة علاج تضم جرعتين من اللقاح، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأشار التقرير إلى أن السعر الذي اقترحته "مودرنا" سيطبق في العقود مع الولايات المتحدة ودول أخرى ذات مداخيل عالية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع قوله إن الشركة لم تحدد سعر لقاحها بشكل نهائي بعد.
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