الإعلام الأمني تعلن اصابة مقاتلين اثنين بتعرض لداعش على سيطرة في هيت

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن اصابة مقاتلين اثنين بتعرض لداعش على سيطرة في هيت.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عناصر إرهابية تعرضت بواسطة الأسلحة الخفيفة على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء هيت من جهة الصحراء".
واضافت انه "تم الرد عليهم بالأسلحة كافة ضمن قاطع الفوج الثالث في لواء المشاة ٢٩، مما ادى الى إصابة مقاتلين إثنين، كمعلومات أولية عن الحادث".
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