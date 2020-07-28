تنشر وكالة الخليج 365، صورا للاضرار التي تعرضت لها طائرة الجيش العراقي ليلة امس نتيجة قصف معسكر التاجي بصواريخ الكاتيوشا. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. طائرة الجيش العراقي التي تضررت بقصف التاجي امس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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