اتحاد غرب آسيا يبحث سبل التعاون مع نظيره العراقي

وعقد الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، خليل السالم، مع الأمين العام للاتحاد العُماني، سعيد البلوشي، اجتماعاً تم خلاله التأكيد على العلاقة التشاركية بين الطرفين، ومناقشة سبل تبادل الخبرات والتجارب التي تسهم بشكل مباشر بتطوير كرة القدم المحلية في عُمان، وفي الإقليم على حد سواء.واستعرض السالم مع البلوشي البرامج التي ينوي اتحاد غرب آسيا تنفيذها، وخصوصاً في ما يتعلق بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف المجالات، مع إمكانية الاستفادة من الخبرات المميزة التي يملكها الاتحاد العُماني بهذا الجانب والاستعانة بها، الأمر الذي يثري فعاليات هذه البرامج، ويدفع نحو تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وفي اجتماعه مع الاتحاد العراقي، كشف السالم للأمين العام، محمد فرحان، عن استعداد اتحاد غرب آسيا لأن يكون وسيطاً لترتيب اتفاقية تعاون بين الاتحاد العراقي ورابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".



وتأتي هذه المبادرة كخطوة لفتح المجال أمام الاتحاد العراقي للاستفادة من خبرات "لا ليجا" الكبيرة في اللعبة، وتحديداً كرة القدم النسوية التي تحظى باهتمام بالغ لدى اتحاد غرب آسيا والاتحادات الأهلية في الإقليم.

كما استعرض السالم مع البلوشي وفرحان التصورات المطروحة حالياً لعودة النشاطات الرياضية التي فرضت جائحة كورونا توقفها، وتم الاطلاع المستجدات التي طرأت على النشاطات المحلية في عُمان والعراق من جهة، وتلك التي أصابت أجندة اتحاد غرب آسيا من جهة أخرى، وتم التوقف عند الخيارات الممكن اللجوء إليها أثناء إعادة برمجتها للبطولات والبرامج الإقليمية، والتعرف بشكل أدق على مواعيد عودة النشاطات الكروية في الاتحادين الأهليين.

