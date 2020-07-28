رياضة 2020-07-28 | 21:54 601 مشاهدة علق مهاجم ناي الميناء الجديد، عماد محسن، على انضمامه لصفوف فريق "السفانة".

وأعلن نادي الميناء، في وقت سابق اليوم، ضم المهاجم عماد محسن لتمثيل الفريق لموسم واحد. وقال محسن في تصريح نشره المكتب الإعلامي للنادين "سعيد بالانضمام الى نادي الميناء، الميناء فريق كبير وعريق ويملك قاعدة جماهيرية كبيرة".



واضاف "اتمنى ان اكون اضافة للفريق شكرا للكادر الفني والإدارة على ثقتهم اعد الجماهير أن نقدم أفضل ما لدينا لإسعادهم واتمنى مساندتهم".

واضاف "اتمنى ان اكون اضافة للفريق شكرا للكادر الفني والإدارة على ثقتهم اعد الجماهير أن نقدم أفضل ما لدينا لإسعادهم واتمنى مساندتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر اول تعليق من عماد محسن بعد انضمامه للميناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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