يونامي: لا صحة لتقديم بلاسخارت تقريرا لمجلس الامن بشأن المظاهرات الأخيرة

نفت بعثة الامم المتحدة في العراق، الانباء بشأن تقديم بلاسخارت تقريرا لمجلس الامن حول المظاهرات الأخيرة.

وقالت البعثة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما اثير بشأن ادلاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ببيانٍ أمام مجلس الأمن الدولي بشأن المظاهرات الأخيرة، عار عن الصحة".

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واضافت ان "الممثلة الأممية الخاصة لم تقدم أي تقريرٍ أو بيانٍ لمجلس الأمن بشأن هذه المظاهرات"، لافتة الى ان "يونامي تراقب الوضع وتقف إلى جانب حق المتظاهرين بالتعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة".

ودعت البعثة الى "حماية المتظاهرين السلميين".