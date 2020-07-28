عماد محسن يعزز صفوف السفانة

رياضة 2020-07-28 | 21:30 789 مشاهدة أعلن نادي الميناء الرياضي، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم عماد محسن لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان تلقته الخليج 365، ان "نادي الميناء الرياضي، يسر الاعلان عن توقيع اللاعب عماد محسن بعقد لمدة موسم واحد". ولعب محسن لصفوف فريق الهلال السوداني في تجربة قصيرة مطلع العام الجاري.



وسبق وان لعب محسن لفريقي القوة الجوية والزوراء محلياً.

وسبق وان لعب محسن لفريقي القوة الجوية والزوراء محلياً.

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