اكد رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، الثلاثاء، ان الحشد الشعبي قوة اساسية في تحقيق النصر.
وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض التقى اليوم، رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله"، مبينا ان "الجانبين تبادلا التهاني والتبريكات بمناسبة تسنم المناصب القيادية الجديدة".
واضافت انه "جرى خلال اللقاء بحث اهمية الزيارة التي تعطي دلالات كبيرة لقوة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحشد الشعبي".
وأكد رئيس الاركان خلال البيان ان "الحشد الشعبي قوة اساسية مع جيشنا الباسل في تحقيق النصر على الارهاب وكذلك من خلال الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في ارساء الامن والامان لابناء شعبنا العزيز".
كانت هذه تفاصيل خبر يار الله يؤكد للفياض: الحشد الشعبي قوة اساسية في تحقيق النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.