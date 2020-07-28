اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الثلاثاء، عن غلق المحافظة بالكامل ابتداءً من مساء اليوم.
وقال الخطابي في تغريدة له على "تويتر"، "سيتم غلق المحافظة بالكامل ابتداءً من هذه الليلة في كافة السيطرات الخارجية للمحافظة".
وأضاف أن "سيتم فرض شامل للتجوال ابتداءً من٣٠ تموز الجاري ولغاية ٩ من شهر اب المقبل حسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كربلاء يعلن غلق المحافظة بالكامل ابتداءً من مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.