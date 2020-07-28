محافظ كربلاء يعلن غلق المحافظة بالكامل ابتداءً من مساء اليوم

اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الثلاثاء، عن غلق المحافظة بالكامل ابتداءً من مساء اليوم.

وقال الخطابي في تغريدة له على "تويتر"، "سيتم غلق المحافظة بالكامل ابتداءً من هذه الليلة في كافة السيطرات الخارجية للمحافظة".

وأضاف أن "سيتم فرض شامل للتجوال ابتداءً من٣٠ تموز الجاري ولغاية ٩ من شهر اب المقبل حسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".