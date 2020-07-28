هجوم مسلح على منزل منتسبين في الداخلية شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بتعرض منزل منتسبين في الداخلية لهجوم مسلح شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة فتحت النيران الرشاشة على منزل منتسبين بوزارة الداخلية ضمن تل محمد في بغداد الجديدة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عائلة بينهم اطفال نجت من الهجوم".
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