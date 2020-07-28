الإعلام الأمني تنفي سقوط صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

نفت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، سقوط صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي.
وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "بعض وسائل الاعلام تناقلت أنباء غير دقيقة عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي".
وأضافت :"ننفي هذا الانباء ونؤكد انه لم يتاشر لدى قيادة عمليات بغداد اي عملية اطلاق او سقوط لصاروخ بمحيط مطار بغداد الدولي"، داعية وسائل الاعلام الى "توخي الدقة واستقاء المعلومات بما يخص الاحداث الامنية مِن المصادر الرسمية المخولة بذلك".
وأضافت :"ننفي هذا الانباء ونؤكد انه لم يتاشر لدى قيادة عمليات بغداد اي عملية اطلاق او سقوط لصاروخ بمحيط مطار بغداد الدولي"، داعية وسائل الاعلام الى "توخي الدقة واستقاء المعلومات بما يخص الاحداث الامنية مِن المصادر الرسمية المخولة بذلك".
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