الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي الأسبوع المقبل

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي الأسبوع المقبل.
وقالت الأمانة في بيان لها، "تقرر تعطيل الدوام الرسمي الأسبوع المقبل لمناسبة عيد الأضحى المبارك تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة".
وأضافت أن "تعطيل الدوام سيكون بالتوافق مع العطلة التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".
وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قبل ايام، فرض حظر شامل للتجوال بدءاً من الخميس المقبل وحتى الاحد بعد عيد الاضحى.
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