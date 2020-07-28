مصرف الرافدين يعلن اطلاق رواتب المعين المتفرغ

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن إطلاق راتب المعين المتفرغ للمستفيدين المستلمين سابقاً.



وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم إطلاق راتب المعين المتفرغ للمستفيدين المستلمين سابقا من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني".

ودعا المصرف المستفيدين المشمولين بالراتب الى "استلام مستحقاتهم من أي مكان يتواجدون فيه".