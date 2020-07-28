انباء عن استهداف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باستهداف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هنالك معلومات اولية عن استهداف قاعدة فكتوريا بصواريخ كاتيوشا ضمن مطار بغداد الدولي". ولم يذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، المزيد من التفاصيل.

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