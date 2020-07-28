العمليات المشتركة تعلن نتائج المرحلة الرابعة من عمليات ابطال العراق

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، عن ضبط عشرة اوكار ومتفجرات في عمليات ابطال العراق.

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد ان انطلقت عمليات ابطال العراق بمرحلتها الرابعة/ المرحلة الثالثة للفترة من 26 تمــــــــــموز ولغاية 28 منه 2020 ، فقد تمكنت القطعات الامنية المشاركة من تحقيق النتائج الاتية ، حيث عثرت على 10 اوكار وقذيفة مدفع عيار 105 ملم و11 قنبرة هاون وقاذفة RBG7 و25 حشوة قاذفة ومسدس و35 صاروخ قاذفة RBG7 و20 صاوخ كاتيوشا و11 رمانة يدوية و3 قنابر هاون و13 بندقية متنوعة و3 عبوات بلاستيكية تحتوي مادة C4 و14 بدلة عسكرية و56 مخزن بندقية و5 حاويات عتاد BKC وتدمير 19 عبوة ناسفة".



واضافت انه" تم القاء القبض على 4 من المطلوبين وضبط عجلتين ودراجتين ناريتين ، كم تم تفتيش 66 قرية وبستان ، وتأتي هذه العملية لتهيئة المناخ الملائم لعودة القرى المهجرة الى ناحية ابي صيدا والمقدادية بمحافظة ديالى".



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