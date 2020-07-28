تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية"، مبينة أن "الإصابات الجديدة سُجلت لدى 133 مقيما و8 وافدين".
وأضافت أنه " يرتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 4020، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 54".
وأضافت أنه " يرتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 4020، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 54".
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