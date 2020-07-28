بمشاركة العراق.. جوائز خرافية للمنتخبات المشاركة في البطولة العربية بقطر 2021

رياضة 2020-07-28 | 19:19 2,272 مشاهدة وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، دعوة للاتحادات العربية، للمشاركة في بطولة عربية ستقام بدولة قطر في إطار الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022. وتلقت الاتحادات العربية الدعوة بشكل رسمي من "فيفا" للمشاركة في بطولة عربية للمنتخبات بقطر، ضمن تواريخ الأجندة الدولية. ومن جانبها، كشفت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عن قيمة الجوائز التي طرحتها اللجنة المنظمة للبطولة.



ونشر الحساب الرسمي للقناه عبر "تويتر": "اللجنة المنظمة لبطولة المنتخبات العربية لكرة القدم المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة عام 2021 تخصص 25 مليون دولار أمريكي كجوائز للمشاركين والفائزين بالمراكز الأولى". ونشر الحساب الرسمي للقناه عبر "تويتر": "اللجنة المنظمة لبطولة المنتخبات العربية لكرة القدم المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة عام 2021 تخصص 25 مليون دولار أمريكي كجوائز للمشاركين والفائزين بالمراكز الأولى". يذكر ان الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، تلقت دعوة رسمية من "فيفا" لمشاركة اسود الرافدين في البطولة.

المحرر: محمد خليل

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