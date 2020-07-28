الخارجية تعلن تعليق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول منح سمة الدخول للوافدين

اعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن تعليق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول منح سمة الدخول للوافدين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "تم تعليق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول منح سمة الدخول للوافدين في المنافذ الحدودية".

وأضافت أن "قرارنا جاء رداً على إيقاف الجانب التركي العمل بهذه المذكرة"، مشيرة الى أن "الحوارات ما تزال مستمرة مع تركيا لإعادة العمل بمذكرة التفاهم".