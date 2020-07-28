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اصابة لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا

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2020-07-28 | 15:07

اصابة لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا

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أعلن نادي بطل عن إصابة أحد مهاجمي الفريق الأول لكرة القدم بعدوى فيروس المستجد، كوفيد 19، بعد عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية صباح اليوم، الثلاثاء.
وعاد لاعبو ريال مدريد بعد فترة راحة قصيرة عقب تتويجهم ببطولة الدوري الإسباني، من أجل الاستعداد لخوض غمار الذي سيتم استئنافه في أب المقبل.

ويواجه ريال مدريد يوم 7 أب، مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من البطولة القارية على ملعب "الاتحاد".

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ولكن مع عودة اللاعبين إلى مقر التدريبات، تغيب ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد ولم يظهر مع زملاءه في بداية الاستعدادات للمعترك الأوروبي.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا منذ قليل عبر موقعه الإلكتروني، يؤكد من خلاله أن "نتائج التحاليل الخاصة بالمهاجم قد ظهرت وجاءت إيجابية، بعد خضوع جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني للفحوصات الطبية الشاملة بفيروس كورونا".

وأفادت الموقع الرسمي أن "ماريانو بحالة جيدة، ولكن البوروتوكول الطبي للنادي الإسباني يمنع تواجد اللاعب في التدريبات وسيتم عزله في منزله".

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