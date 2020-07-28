الصحة النيابية تعلن عن مناقشات لتضمين امتيازات الملاكات الطبية في قانون الضمان الصحي

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن عضو اللجنة النائب حسن خلاطي قوله، إنه "شُكّلت لجنة لوضع التغييرات المطلوبة على قانون الضمان الصحي"، مشيراً إلى أن"التصويت تم على أغلب مواد القانون ،ومن المؤمل بعد عيد الأضحى إتمام عملية التصويت بعد وضع التغييرات".وأضاف أن"قانون الضمان الصحي يهدف إلى تقديم الخدمة الطبية للمواطن بشكل أفضل وبأقل التكاليف".

ولفت خلاطي، إلى أنه"من بين المقترحات التي ستتم مناقشتها داخل البرلمان ،تمتع الأطباء والملاكات الطبية ممن يتوفون بكورونا بامتيازات وحقوق مساوية أو مقاربة إلى حقوق الشهداء".