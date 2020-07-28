تنشر الخليج 365، وثائق تتضمن تقديم مسؤولين محليين في محافظة ذي قار استقالتهما بسبب قلة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقدم قائممقام الدواية نعيم خميس استقالته من منصبه كما قدم ايضا قائممقام قضاء سوق الشيوخ حسين فرج استقالته، بسبب قلة الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم وجود تخصيصات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. مسؤولان محليان في ذي قار يقدمان استقالتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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