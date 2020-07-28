سائرون يطالب بعقد جلسة برلمانية طارئة بحضور أربعة وزراء ومحافظ بغداد وأمينها

طالب تحالف سائرون، الثلاثاء، بعقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة تردي الكهرباء والخدمات الأخرى، بحضور أربعة وزراء ومحافظ بغداد وأمين العاصمة. وقال نواب التحالف في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، "نطالب بعقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس النواب لمناقشة تردي الكهرباء والخدمات الأخرى". كذلك طالب النواب، بـ"حضور وزراء الكهرباء والنفط والمالية والتخطيط وأعضاء مجلس الطاقة في مجلس الوزراء، ومحافظ بغداد وأمين العاصمة في الجلسة الاستثنائية الخاصة".





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