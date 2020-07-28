ابن سلمان: السعودية حريصة على أمن العراق وتطوير العلاقات الثنائية



جدد ولي العهد السعودي ، الأمير محمد بن سلمان ، تأكيده على "حرص" المملكة على أمن العراق واستقراره، وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.



ووفقاً للوكالة، فإن "الكاظمي اطمأن خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين"، فيما أكد وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي تلقى اتصالاً هاتفياً، مساء أمس الاثنين، من مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي".ووفقاً للوكالة، فإن "الكاظمي اطمأن خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين"، فيما أكد ابن سلمان "حرص المملكة على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات". وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن الخميس الماضي، أن الملك سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار، لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح، وأضاف أن "الملك سلمان سيمضي بعض الوقت في المستشفى، حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

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