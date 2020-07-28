مطالبة نيابية للكاظمي بالتحقيق في 'الاعتداء' على أصحاب الشهادات العليا

دعت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى فتح تحقيق عاجل حول "الاعتداء" الذي تعرض له عدد من أصحاب الشهادات العليا أمس، أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل قوة تابعة الى قيادة عمليات بغداد/ قوة حماية الملاعب .



وقال رئيس اللجنة مقدام الجميلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من غير المقبول التعامل مع هذه الشريحة المثقفة بهذه الطريقة لأنهم طالبوا بأبسط الحقوق المشروعة وهي الحصول على فرصة عمل وتعيين ".



وأضاف، "في الوقت الذي ندين فيه أي اعتداء على المتظاهرين الا أننا ندعوا أخواتنا وأخواننا من حملة الشهادات العليا بأن يكونوا على قدر المسؤولية والوعي للتعبير عن مطالبهم المشروعة بطريقة حضارية تتناسب مع مستوى الثقافة والوعي الذي يحملونه وهم على بينة بأن التعيينات ليست من صلب عمل الوزارات وصلاحياتها، وزارة التعليم العالي مثلاً منحتهم الشهادات العليا ولكنها ليست الوزارة الوحيدة المسؤولة عن تعيينهم ولكن عليها وضع الخطط اللازمة لتوفير فرص عمل لأصحاب الشهادات من خلال الجامعات الأهلية والقطاع الخاص، فالتعيينات تشمل جميع الوزارات وهي تحتاج الى تخصيصات مالية كافية من قبل وزارة المالية وحسب إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي".



وتابع، أن "لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية ستعمل جاهدة بالضغط للإسراع بقيام الوزارات كافة بإرسال درجات الحذف والاستحداث للمحافظات بعد ورودها مباشرة من وزارة المالية وتكون أولوية التعيين فيها لحملة الشهادات العليا، وكذلك العمل على تضمين الموازنة الإتحادية التخصيصات المالية الكافية لتعيين أكبر عدد من حملة الشهادات العليا وفي مختلف الوزارات " .