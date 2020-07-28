الولايات المتحدة تعلن انطلاق المرحلة الثالثة للتجارب على لقاح كورونا

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة، أذنت بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المضاد للفيروس التاجي.
ونقلت قناة تلفزيون "WPTV" عن بنس أن المرحلة الثالثة من الاختبارات على اللقاح ستبدأ في 89 مركزا بجميع أنحاء الولايات المتحدة، وسيشارك فيها حوالي 30 ألف شخص.
وأفاد بنس بأن شركة المستحضرات الصيدلانية "موديرنا"، القائمة على تطوير اللقاح، بدأت المرحلة الأولى من التجارب في آذار 2020، عقب أسابيع قليلة من الحصول على الشفرة الوراثية للفيروس التاجي.
يذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت أعلنت مؤخرا أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح الروسي المضاد للفيروس التاجي، الذي يعكف على تطويره مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، قد وصلت إلى نهايتها.
وأفاد بنس بأن شركة المستحضرات الصيدلانية "موديرنا"، القائمة على تطوير اللقاح، بدأت المرحلة الأولى من التجارب في آذار 2020، عقب أسابيع قليلة من الحصول على الشفرة الوراثية للفيروس التاجي.
يذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت أعلنت مؤخرا أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح الروسي المضاد للفيروس التاجي، الذي يعكف على تطويره مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، قد وصلت إلى نهايتها.
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