حيّرت قصّة غريبة، لجزيرة غيغيلو الإيطالية الّتي يكثر سكانها من الاختلاط مع بعضهم، الأطباء والباحثين وذلك لأنّهم لم يُصابوا بفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح بلادهم.
وكانت هناك حالات أخرى معروفة لعائدين أو زوار قدموا إلى الجزيرة، لكن لم تسجل إصابات بين السكان، حتى بعد رفع الحظر في بداية حزيران الماضي، وعودة السياح إلى الجزيرة.
ويُشار إلى أنّ السلطات الإيطالية في منطقة توسكانا التي تتبع لها الجزيرة، كانت قد أرسلت طاقماً طبياً من أجل اختبار الأجسام المضادة لدى السكان بعد عودة السياح.
وفي أواخر شهر نيسان الماضي، أي قبل التخفيف الجزئي لقيود الإغلاق والحركة، أجرى سكان الجزيرة فحص الدم، وتطوع 723 من إجمالي السكان البالغ عددهم 800 لإجراء الاختبار.
ولم يتوصّل الباحثون إلى أي تفسير محدّد وراء عدم تفشي الفيروس، ورجّح البعض أن تكون مجرّد حظ أو قد يكون بعض المرضى أقل قدرة على نقل المرض من غيرهم، وقالوا إنّهم سيستمرّون في الأبحاث.
كانت هذه تفاصيل خبر قصّة تحيّر العلماء... فيروس كورونا لا يصيب سكّان هذه الجزيرة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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