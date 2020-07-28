تذبذبت اسعار النفط، الثلاثاء، بفعل انتشار مرض كورونا والصراع التجاري بين امريكا والصين يقابلها امال انتعاش اقتصادي خاصة في الصين .
ويظل برنت في مسار نحو تسجيل رابع مكاسب شهرية على التوالي بينما يتجه الخام الأمريكي لتسجيل ثالث شهر من المكاسب مع حصول الأسعار على دعم من تخفيضات في الإمدادات من منظمة أوبك وروسيا.
وتذبذبت اسعار النفط خلال الاسبوع الحالي الا انها بقت ضمن نطاق 34 و44 دولاراً، ويرجع التذبذب الى انتشار مرض كورونا والصراع التجاري بين امريكا والصين يقابله امال انتعاش اقتصادي خاصة في الصين ثاني اكبر اقتصاديات العالم.
ويلقى النفط دعما أيضا من ضعف الدولار الأمريكي بعد تضرر من مخاوف اقتصادية محلية وتدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تتذبذب بفعل كورونا وآمال الانتعاش الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.