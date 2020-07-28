أسعار النفط تتذبذب بفعل كورونا وآمال الانتعاش الاقتصادي

وسجلت اسعار مزيج برنت تحميل ايلول ارتفاعا بلغ 0.11% ليصل الى 44.02 دولار، فيما انخفضت اسعار الخام الامريكي بمقدار 0.4% ليسجل 41.57 دولار.

ويظل برنت في مسار نحو تسجيل رابع مكاسب شهرية على التوالي بينما يتجه الخام الأمريكي لتسجيل ثالث شهر من المكاسب مع حصول الأسعار على دعم من تخفيضات في الإمدادات من منظمة أوبك وروسيا.



وتذبذبت اسعار النفط خلال الاسبوع الحالي الا انها بقت ضمن نطاق 34 و44 دولاراً، ويرجع التذبذب الى انتشار مرض كورونا والصراع التجاري بين امريكا والصين يقابله امال انتعاش اقتصادي خاصة في الصين ثاني اكبر اقتصاديات العالم.

ويلقى النفط دعما أيضا من ضعف الدولار الأمريكي بعد تضرر من مخاوف اقتصادية محلية وتدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.