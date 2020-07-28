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أسعار النفط تتذبذب بفعل كورونا وآمال الانتعاش الاقتصادي

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تذبذبت اسعار النفط، الثلاثاء، بفعل انتشار مرض والصراع التجاري بين امريكا والصين يقابلها امال انتعاش اقتصادي خاصة في الصين .
وسجلت اسعار مزيج برنت تحميل ايلول ارتفاعا بلغ 0.11% ليصل الى 44.02 دولار، فيما انخفضت اسعار الخام الامريكي بمقدار 0.4% ليسجل 41.57 دولار.

ويظل برنت في مسار نحو تسجيل رابع مكاسب شهرية على التوالي بينما يتجه الخام الأمريكي لتسجيل ثالث شهر من المكاسب مع حصول الأسعار على دعم من تخفيضات في الإمدادات من منظمة أوبك وروسيا.


وتذبذبت اسعار النفط خلال الاسبوع الحالي الا انها بقت ضمن نطاق 34 و44 دولاراً، ويرجع التذبذب الى انتشار مرض كورونا والصراع التجاري بين امريكا والصين يقابله امال انتعاش اقتصادي خاصة في الصين ثاني اكبر اقتصاديات العالم.

ويلقى النفط دعما أيضا من ضعف الدولار الأمريكي بعد تضرر من مخاوف اقتصادية محلية وتدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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