بالفيديو.. خراب عمراني يكلف نادي الزوراء أكثر من 400 مليون دينار

رياضة 2020-07-28 | 09:59 1,106 مشاهدة سلط برنامج "صوت الملاعب"، الضوء على مجمع سكني تم بنائه من قبل إدارة نادي الزوراء خمس سنوات، كي يكون مخصصاً للاعبين المحترفين ولاعبي المحافظات، حيث كلف المجمع أكثر من 400 مليون دينار عراقي.



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