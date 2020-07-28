صحة كردستان: لم يتم فرض حظر خلال ايام العيد

وقال البرزنجي في تصريح للصحفيين نقلته وسائل اعلامية كردية، ان "القرارات التي اتخذتها اللجنة الاسبوع الماضي لا تزال سارية، ولم يطرأ عليها أي تغيير".

واضاف ان "اللجنة لم تقرر الى الان فرض حظر التجوال خلال ايام العيد".



