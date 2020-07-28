شاب بصري ينتحر قرب مستشفى الكندي في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شاباً تولد 1981 من محافظة البصرة انتحر بشنق نفسه على عمود كهرباء في منطقة النهضة قرب مستشفى الكندي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأجهزة الأمنية سلمت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفق إجراءات أصولية".



يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.