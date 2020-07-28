انتشال جثة غريق من نهر دجلة شمالي بغداد

أعلنت نجدة بغداد، الثلاثاء، عن انتشال جثة شاب من داخل نهر دجلة شمالي العاصمة.
وقال إعلام النجدة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مفارز غواصي النجدة النهرية وزوارق النجدة تمكنت من انتشال جثة شاب من داخل نهر دجلة ضمن منطقة الكريعات نتيجة السباحة في النهر".
وأضاف أنه "تم التعرف عليه من خلال ذويه، وتم تسليم الجثة وفق إجراءات أصولية".
وأضاف أنه "تم التعرف عليه من خلال ذويه، وتم تسليم الجثة وفق إجراءات أصولية".
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