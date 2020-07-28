بيان من الداخلية بشأن احداث التحرير: رصدنا مجموعة اجرامية تسعى لاثارة الفوضى

اصدرت وزارة الداخلية، الثلاثاء، بيانا بشان الاحداث التي حصلت في ساحة التحرير مؤخرا، فيما اشارت الى رصدها مجموعة اجرامية تسعى لاثارة الفوضى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اجهزتنا الامنية رصدت خلال الساعات المنصرمة وفي ضوء نتائج التحقيق الاولية في احداث ليلة الاحد - الاثنين مجموعات اجرامية خطرة في ساحة التحرير تسعى لصنع الفوضى و عبر ضرب المتظاهرين من الداخل وافتعال الصدامات مع الاجهزة الامنية التي تهدف الى حفظ امن الساحة وحق التعبير السلمي عن الرأي".

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واضافت "نجدد التآكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهدين لاي سبب كان، وقد صدرت توجيهات مشددة بهذا الشأن"، داعية "المتظاهرين الى التعاون معنا لحماية الساحة وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ اعمال اغتيال لنسبها الى القوات الامنية".

وطالبت الوزارة "الشباب الواعي بان ينظر بعين المسؤولية الى المسار الخطر التي تحاول جماعات مسلحة خارجة على القانون جر البلاد اليه لتنفيذ مقاصدها الخبيثة".