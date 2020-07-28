مصرف الرافدين يطلق رواتب منتسبي الداخلية عبر الماستر كارد

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن إطلاق رواتب منتسبي بعض مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنه "تم صرف رواتب منتسبي مديريات الشرطة الاتحادية - شرطة الطاقة ومديريات أخرى لشهر تموز الكترونياً عبر الماستر كارد ممن تم توطين رواتبهم على المصرف".
واضاف انه "بإمكان المنتسبين تسلم رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه سواء من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او منافذ الصرف الخاصة".
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