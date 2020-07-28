بمليون كاميرا.. خطة لمراقبة بغداد

كشف وزير الاتصالات المهندس أركان شهاب أحمد عن قرب إطلاق مشروع "الاقتصاد الرقمي".

وقال أحمد في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، "نستعد قريباً لإطلاق أول مشروع في الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع دائرة كتاب العدول في وزارة العدل، لإنجاز الوكالات الخاصة أو العامة الكترونيا"، مشيرا الى أن "المشروع الآخر هو إمكانية حجز الرحلات الجوية عبر الهاتف النقال".

واشار الى "إمكانية تنفيذ مشروع أمني جديد للمراقبة في العاصمة بغداد، من خلال تثبيت كاميرات على مليون عمود، مزودة بالطاقة والكابل الضوئي"، لافتا الى أن "هذا المشروع يمكنه رصد أي عمل إرهابي أو إجرامي أو حالات تحرش أو سرقة وحتى المشكلات العشائرية وغيرها".

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وأكد وزير الاتصالات، أنه "بعد المباشرة بعمليات الصدمة للقضاء على تهريب الانترنت في بعض المحافظات، زادت سعة الانترنت في محافظة نينوى من نصف لمدا الى 9 لمدا، إذ تساوي الواحدة منها G10".

وأضاف أنه "ستصدر قريباً أوامر قبض بحق 22 شخصا، بضمنهم 11 شخصا عقدوا اجتماعا لعرقلة سير تلك العمليات من خلال الضغط على شخصيات نافذة".