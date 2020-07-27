مصدر عسكري: الصواريخ التي سقطت على التاجي استهدفت طائرة هليكوبتر عراقية

افاد مصدر عسكري، الاثنين، بان الصواريخ التي سقطت على التاجي اصابت طائرة هليكوبتر عراقية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "صواريخ الكاتيوشا التي سقطت على معسكر التاجي في بغداد، اصابت طائرة هليكوبتر عراقية طراز Mi17". وافاد مصدر امني ،اليوم الاثنين، بسقوط ٤ صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد.

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