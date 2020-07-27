وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، ظهرت الرسالة على التطبيق منذ عام 2017، وتم تداولها لأول مرة باللغة الإسبانية، قبل أن تنتشر نسختها المترجمة حول العالم، ثم عادت للتداول مجددا.
وأطلق مهندسون بريطانيون تحذيرا لمواطنيهم من فتح هذا النوع من الرسائل ما يعرض هواتفهم لاختراق لا يقبل الإصلاح.
وطالب المهندسون كل من يتلقى أي من هذه الروابط، خصوصا خدمات "واتسآب غولد"، الإبلاغ عنها برسالة إلى المركز البريطاني لمكافحة الجرائم السيبرانية.
وأطلق مهندسون بريطانيون تحذيرا لمواطنيهم من فتح هذا النوع من الرسائل ما يعرض هواتفهم لاختراق لا يقبل الإصلاح.
وطالب المهندسون كل من يتلقى أي من هذه الروابط، خصوصا خدمات "واتسآب غولد"، الإبلاغ عنها برسالة إلى المركز البريطاني لمكافحة الجرائم السيبرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير لمستخدمي 'واتسآب' من رسالة تسرق بيانات الهاتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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