شاهد.. الصين تفتتح اعلى ارجوحة في العالم

وبحسب قناة "يورو نيوز"، الأرجوحة التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بنيت بالقرب من منحدر خطر، ارتفاعه 700 متر تقريبا.



الأرجوحة مكونة من قوس ارتفاعه 100 متر، وبرج إطلاق يبلغ طوله 108 متر. الأرجوحة مكونة من قوس ارتفاعه 100 متر، وبرج إطلاق يبلغ طوله 108 متر. ويتم رفع مرتادي الأرجوحة نحو 88 مترا في الهوا بسرعة 130 كيلومتر في الساعة.

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