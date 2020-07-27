اعلن تحالف عراقيون، الاثنين، عن انتخاب عمار الحكيم رئيسا له. وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الهيئة القيادية والسياسية لتحالف عراقيون انتخبت بالاجماع عمار الحكيم رئيسا للتحالف". واضاف ان "الهيئة العامة للتحالف صوتت بالاجماع على النائب عبد الحسين الموسوي نائبا لرئيس التحالف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب الحكيم رئيسا لتحالف عراقيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.