تسريبات تكشف ما تخلت عنه 'سامسونغ' في حاسبها اللوحي الجديد

وأظهرت التسريبات، التي نشرها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن سامسونغ تخلت عدد من المواصفات الرئيسية المميزة لحواسبها اللوحية.

وأبرزها تخلي سامسونغ عن شاشات "سوبر أموليد" اللمسية المميزة لها، واعتمادها شاشات "LCD" جديدة.



كما أن الشركة الكورية الجنوبية تجهز نسخة من "غلاكسي تاب 7" 11 بوصة، بدلا من نسختها الكبيرة المعتادة 12.4 بوصة.

وستجعل شركة سامسونغ قارئ بصمة الأصبع مثبتا على جانب الحاسب، بدلا من وضعه كمستشعر ضوئي في الشاشة.

وسيتم دعم حاسب "غلاكسي تاب 7" اللوحي بمعالج خارق من نوع "سنابدراغون 865 بلس" ويدعم الجيل الخامس، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وكاميرا خلفية رئيسية 13 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 5 ميغابيكسل، وقلم "إس بين" الذكي.



كما سيكون حاسب سامسونغ اللوحي مدعوم بتقنية Wireless DeX الثورية الجديدة، التي يمكنها ربط أي حاسب لوحي مع أجهزة سطح المكتب بسهولة شديدة.

ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد شاشات "إل سي دي" في حاسب "تاب 7" إلى انخفاض سعر الحاسب اللوحي عن 649 دولار أمريكي.