إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي بكورونا

أظهرت الفحوص الطبية إصابة روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للأمن القومي بفيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عن مصادر لم تسمها إن "أوبراين معزول في منزله ويعمل عن بعد بعدما أصيب بالفيروس خلال مناسبة عائلية على ما يبدو".
وذكرت أنه "لديه أعراض خفيفة وهو يعزل نفسه ويعمل من مكان آمن خارج البيت الأبيض".
وأضافت "ليس هناك خطر التعرض للرئيس أو نائب الرئيس. وعمل مجلس الأمن القومي مستمر".
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