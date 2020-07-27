للعروس... حقائق ونصائح لحياة زوجية سعيدة

إذا كنتِ مقبلة على الزواج، يجب أن تعرفي أن الحياة الزوجية ليست كما تبدو في الروايات أو أفلام السينما، الزواج بالفعل يتوّج قصة الحب وهو بداية حياة جديدة مع من تحبين، لكن الحياة الزوجية تستند على الواقعية، لذا يجب أن تكوني مستعدة لها بمعرفة بعض الحقائق المهمة عنها. وفي ما يلي 6 حقائق عن الحياة الزوجية.

1- أنتِ مسؤولة عن موقفك



المشاكل ستحدث، فالزواج جزء من الحياة الواقعية، يشمل أياماً جيدة وأخرى صعبة، وموقفك من المشاكل أنتِ من تحددينه، عليكِ مواجهة المشاكل بهدوء، وعدم الاستسلام للكآبة والبؤس، أنتِ المسؤولة عن استمرار سعادتك حتى وأنتِ تواجهين الأزمات.

2- موقفك يؤثر على سلوكياتك



إذا كان موقفك سلبياً، مثل أن تكوني متشائمة باستمرار، فهذا يدفعكِ للتعبير عن موقفك بنحو سلبي، ما ينعكس على زوجك وعلى حياتك الزوجية عموماً، ما يزيد المشاكل تعقيداً، وهذا يعيدنا إلى النقطة السابقة، وهي التعامل بهدوء وإيجابية مع المشاكل. إذا كان موقفك سلبياً، مثل أن تكوني متشائمة باستمرار، فهذا يدفعكِ للتعبير عن موقفك بنحو سلبي، ما ينعكس على زوجك وعلى حياتك الزوجية عموماً، ما يزيد المشاكل تعقيداً، وهذا يعيدنا إلى النقطة السابقة، وهي التعامل بهدوء وإيجابية مع المشاكل. 3- لا يمكنكِ تغيير الآخر ولكن يمكنكِ التأثير عليه



اللوم والانتقاد المستمر لن يغير سلوكيات زوجك التي تزعجك، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لذلك لا تحاولي تغيير زوجك عبر الضغط عليه، ولكن يمكنكِ التأثير عليه إيجاباً، عبر التعاون معاً من أجل تحسين سلوكياتكما لتصبح حياتكما أفضل معاً.

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4- مشاعرك لا يجب أن تتحكّم بتصرّفاتك



في العلاقات، تكون الأفعال أهم من العواطف، ولا يجب أن تتحكّم مشاعرك بتصرفاتك، فإذا سمحتِ لمشاعركِ السلبية بالتحكم بتصرفاتك، سوف تكون أفعالك سلبية وتتفاقم المشاكل، أما مقاومة المشاعر السلبية عبر الأفعال الإيجابية، فهذا يساعد على حل المشاكل، كما يسهم في تغيير مشاعرك إلى أخرى إيجابية. في العلاقات، تكون الأفعال أهم من العواطف، ولا يجب أن تتحكّم مشاعرك بتصرفاتك، فإذا سمحتِ لمشاعركِ السلبية بالتحكم بتصرفاتك، سوف تكون أفعالك سلبية وتتفاقم المشاكل، أما مقاومة المشاعر السلبية عبر الأفعال الإيجابية، فهذا يساعد على حل المشاكل، كما يسهم في تغيير مشاعرك إلى أخرى إيجابية. 5- الاعتراف بالعيوب لا يعني أنكِ شخصية سيئة



جميعنا بشر، نخطئ ونصيب، لذلك ليس هناك مشكلة إذا اعترفتِ أنكِ أخطأتِ في أمر ما، أو أنكِ لم تقومي بشيء كما ينبغي، بالعكس فإن اعترافك بالخطأ يعني أنكِ غير راضية عن هذا الفعل، وأنكِ ستكونين حريصة على عدم تكراره. وفي المقابل، عليكِ تقبّل أخطاء زوجك ومنحه المغفرة عندما يعترف بخطئه.

6- الحب أقوى سلاح



الحب ليس مجرد شعور، فهو يؤثر على مواقفك وأفعالك، وهو أقوى سلاح يمكنكِ هزيمة المشاكل والأزمات به، فهو يدفعكِ دائماً نحو المودة والرحمة والرفق بزوجك، وبالتالي الاهتمام والتعاون والاستقرار.