امانة مجلس الوزراء: لم نصدر اي قرار بشأن تعطيل الدوام الرسمي

اكدت أمانة مجلس الوزراء، الاثنين، انها لم تصدر اي قرار بشأن تعطيل الدوام الرسمي. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لم يصدر اية قرار بشأن تعطيل الدوام بسبب ارتفاع درجات الحرارة لغاية الآن".



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