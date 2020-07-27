إصابات جديدة بكورونا في قطر

وذكرت الوزارة في بيان، أن "304 حالات قد شفيت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 106328".

وأضافت أنه "تم وضع حالات الإصابة الجديدة في العزل، وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي".



وبينت اللجنة أن" هذا القرار جاء بناء على مؤشرات الصحة العامة، ومنها استمرار انخفاض عدد الحالات النشطة، التي يتم تسجيلها يوميا ونزول العدد التكاثري لفيروس كورونا".

وأكدت على "أهمية الاستمرار بالالتزام بتلك الإجراءات في الفترة القادمة من أجل إنجاح الجهود والخطط الخاصة بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية".

