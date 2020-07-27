بالفيديو: قف للمعلم وفِّهِ التبجيلاً... لكن اين حقوقه؟

فلا قانون الاقتراض أعطى المعلم حقه، ولا اشتراطات الكتل السياسية على الحكومة. وكلما اقترب الملف من الحل واستبشروا حَسَناً، عادت "عسى ولعل" لتظهرُ أمامَهم ثانيةً، فيجدون أنفسهم يتحدثون دون دراية، بأفعال الرجاء، بينما تختلف الأفعال في مواجهتهم بين اللِين والغلظة، في احتكاكاتٍ من هنا، ورفعُ خيامِ اعتصاماتٍ من هناك، بمَشاهِد كان آخرها ما حدث قرب منطقة العلاوي.

تدور رؤوس الشهور، ومعها، تدور رؤوس المحاضرين علَّ شهراً يحمل إليهم ما تأخر من استحقاقات، بينما تتحدث الإدارات عن تخمةٍ في الكوادر التدريسية بعد مرحلة ما صار يُعرف بـ "المحاضر المجاني"، بينما تكبرُ الخشية وتزداد، من أن يصدق القول، إن "لكل امرء من اسمه نصيب".