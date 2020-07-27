رويترز: حزب الله نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا الحدودية

أفادت مصادر لبنانية وإسرائيلية، الاثنين، بأن حزب الله اللبناني نفذ هجوماً استهدف الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شعبا الحدودية.
وأوضحت أن "عملية حزب الله جاءت ردا على هجوم إسرائيلي قتل فيه عضو في الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي".
من جانبها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية" أن خلية لـ"حزب الله" أطلقت صاروخا من نوع "كورنيت" تجاه مركبة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان.
وأفادت مصادر عدة في وقت سابق من الاثنين بتبادل إطلاق نار وسماع دوي انفجارات في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع "حادث أمني".
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