نائبة: على الحكومة تحمل مسؤوليتها اتجاه ابناء الشعب ومعالجة الانقطاع الدائم للكهرباء

دعت النائبة اكتفاء الحسناوي، الاثنين، الحكومة الى تحمل مسؤوليتها اتجاه ابناء الشعب ومعالجة الانقطاع الدائم للكهرباء، فيما حملت المسؤولية لكل من يقصر في اداء واجباته اتجاه ابناء الشعب.

وقالت الحسناوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والانسانية والصحية والخدمية، وتدهور البنى التحتية، نرى ان الحكومة عاجزة عن وجود الحلول والمعالجات الدائمية والعمل بمعالجات ترقيعية لاتمت للواقع بصلة، وان هذه الحلول الترقيعية زادت من معاناة الشعب في كل المجالات"، مبينة انه "من اجل العمل الجاد للتخفيف من هذه المعاناة فإننا ندعو الحكومة العراقية الى القيام بواجباتها والمضي قدما في إتمام الاتفاقية العراقية الصينية لتحقيق نهضة شاملة وإعمار تام لكل البنى التحتية الخدمية ومنها الكهرباء التي تعتبر هي أم الأزمات، وكذلك العمل مع شركة سيمنس لإعادة المنظومة الكهربائية".

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واضاف ان "معاناة الشعب ازدادت وجعا وألما ونحن نرى الوضع الصحي في المؤسسات الصحية التي يكاد يكون عملها كله مرتبط بالكهرباء حيث وسائل الانعاش والأوكسجين، ومستلزمات حفظ الأدوية، وتبريد ردهات المرضى".

وتابعت "نُلزم الحكومة بتحمل مسؤوليتها التامة اتجاه ابناء الشعب العراقي ومعالجة الانقطاع الدائم للكهرباء ووضع الحلول الصحيحة دون تخبط وعدم دراية ، وخصوصا نحن نعيش صيفا لاهبا تصل فيه درجة الحرارة الى مستوى نصف درجة الغليان"، محملة "كل من يقصر في اداء واجباته اتجاه ابناء شعبنا المظلوم وسنستخدم سلطاتنا التشريعية لمساءلة ومحاسبة المتسببين بتضييع الفرص الحقيقية لخدمة العراق والعراقيين".